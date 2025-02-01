شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة بأول أسبوع فى فبراير أبرزها عزل مجلس إدارة شركة أجواء والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة، أحداث جوهرية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، أبرزها انعقاد الجمعية العامة لشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأجواء للصناعات الغذائية - مصر، والمتحدة للإسكان والتعمير، وتوزيع حقوق كوبون شركة القاهرة للخدمات التعليمية.

ويبدأ مطلع الأسبوع، انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 464.7 مليون جنيه إلى 564.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم بدون علاوة إصدار، والحصول على تفويض الجمعية لمجلس إدارة الشركة للسير في كافة الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رأس المال على أن تتضمن تعديل المادتين رقمي (6،7) من النظام الأساسي للشركة، وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب.

ويوم الإثنين الموافق 3 فبراير، ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، على أن يتم توزيع الكوبون رقم (24) بواقع 1.250 جنيه للسهم الواحد، اعتبارًا من 6 فبراير الجاري.

ويوم الثلاثاء 4 فبراير، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، وذلك للنظر في تقارير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الشركة، ومراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وكذلك تنظر الجمعية التغيرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد كافة مخصصات أعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور ومصروفات انتقال وإقامة، وتعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه، والمصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة عنصر نسائي.

فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر، النظر فى حل أو استمرار الشركة، وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة، ومحو وشطب السجل التجارى، وتقدم المساهمان أحمد طارق خليل، وعبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، بطلب لعزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المتحدة للإسكان والتعمير، للنظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وذلك بإعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة، وتعديل المواد رقمي (6،7) من النظام الأساسي.