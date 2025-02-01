شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025 فى السعودية.. عيار18 بـ253.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في السعودية، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية الهامة للأفراد والمستثمرين، وسجل عيار 18 مبلغ 253.50 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 337.75 ريال

عيار 22 سجل 309.75 ريال

عيار 21 سجل 295.75 ريال

عيار 18 سجل 253.50 ريال

عيار 14 سجل 197.00 ريال

عيار 12 سجل 169.00 ريال

الاونصة سجلت 10508.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2365.00 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2806.72 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.