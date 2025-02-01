شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك يسجل 50.16 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 1-2-2025، إذ سجل فى البنك التجارى الدولى-cib سعر 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع، في حين سجل فى بنك الإسكندرية، سعر 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.16 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 50.18 للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.16 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.20 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.