شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية جلسة التعاملات أمس الجمعة على انخفاض.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 300 نقطة؛ ليصل إلى 44555 نقطة.كما انخفض مؤشر ناسداك، أكثر من 70 نقطة ليصل إلى 19612 نقطة.وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 30 نقطة ليصل إلى 6040 نقطة.