الاقتصاد

تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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واس- نيويورك 0 تبليغ

  • تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض 1/3
  • تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض 2/3
  • تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية جلسة التعاملات أمس الجمعة على انخفاض.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، أكثر من 300 نقطة؛ ليصل إلى 44555 نقطة.
البورصة الأمريكية - أرشيفية اليوم

الأسهم الأمريكية

كما انخفض مؤشر ناسداك، أكثر من 70 نقطة ليصل إلى 19612 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز نحو 30 نقطة ليصل إلى 6040 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - أرشيفية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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