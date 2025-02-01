تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 1 فبراير 2025 فى بنكى الأهلى ومصر

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 1 فبراير 2025 أمام الجنيه في آخر تحديث بالبنوك المصرية، وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنك التجارى الدولى-cib مبلغ 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.16 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 50.18 للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.16 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.20 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.