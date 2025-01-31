شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-1- 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 31-1- 2025، فى البنك الأهلى المصري، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.



وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى، وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة سعر الدولار اليوم

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.14 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.34 جنيه للشراء.

62.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.02 جنيه للشراء.

163.07 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.