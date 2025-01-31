شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. أرباح تفوق التوقعات تقود ارتفاع الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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رقائق الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - قاد سهم آبل وغيرها من الشركات الأمريكية الكبرى صعود الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم الجمعة، آخر أيام أسبوع التداول الحالي، بفضل تحقيق تلك الشركات أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر0% في تعاملات ظهيرة اليوم، ليتجه نحو تحقيق ارتفاع ينسبة 2ر0% خلال الأسبوع الحالي ككل بعد خسارته الكبيرة يوم الاثنين الماضي نتيجة المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي عقب كشف شركة صينية نجاحها في تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادرة على منافسة نماذج الشركات الأمريكية الكبرى وبتكلفة زهيدة للغاية.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 25 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة 56 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر1%. وارتفع سهم آبل بنسبة 5ر0% بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح تفوق توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.ونظرا لآن آبل هي الشركة الأكبر من حيث القيمة السوقية في بورصة وول ستريت، أدى ارتفاع سهمها إلى ارتفاع مؤشر إس اند بي 500 ككل وغيره من المؤشرات. وفي حين تراجعت مبيعات الشركة من الهاتف الذكي آيفون، سجلت إيراداتها من الخدمات مثل آبل كير وآب ستور مستويات قياسية.وارتفع سهم شركة كيه.إل.إيه، الموردة لصناعة الإلكترونيات، بنسبة 4ر2% بعد إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين. وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها وإيراداتها إلى التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.كما استرد السهم أغلب خسائر يوم الاثنين الماضي الذي شهد انهيار أسهم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، بعد أن قالت الشركة الناشئة الصينية، ديب سيك، إنها طورت نموذجا لغويا كبيرا قادرا على التنافس مع الأفضل في العالم، دون الحاجة إلى استخدام رقائق من الدرجة الأولى.وأثار هذا الإعلان تساؤلات حول ما إذا كانت كل الاستثمارات المتوقعة لرقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والكهرباء مطلوبة حقا.في الوقت نفسه استقر سهم شركة الرقائق الإلكترونية نفيديا، التي تعتبر الشركة الأهم في تطوير رقائق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه لا مازال أقل بنسبة 12% عن مستواه في ختام الأسبوع الماضي.