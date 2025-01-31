شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جديد أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 18 بسعر 3360 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تستمر موجة تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الجمعة بسبب عوامل تؤثر على حركة المعدن النفيس عالميًا ومحليًا، ليظل الذهب ملاذًا آمنا للمستثمرين، كما تشهد الأسواق المحلية تغيرات ملحوظة في الطلب والعرض، ما ينعكس على الأسعار بشكل مباشر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



سعر الذهب عيار 24 يسجل نحو 4480 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3920 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 يسجل نحو 3360 جنيه.

وأخيرا سعر الجنيه الذهب يسجل نحو 31360 جنيه.



ويعتبر الذهب من الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية، ومع ارتفاعه في البورصات الدولية، ينعكس ذلك على السوق المحلي، حيث تتحدد الأسعار بناءً على عوامل عديدة مثل الطلب العالمي، وأسعار الفائدة، ومستوى التضخم، وحركة الدولار أمام العملات الأخرى.