شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، صناديق التأمين الخاصة بتوظيف حد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، لتحقيق عائد مرتفع للصناديق وتنشيط سوق المال، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن تنويع استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

س- بدايةً ما هي صناديق التأمين الخاصة؟

ج- كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها، وفقًا للنظام الأساسي المعتمد من الهيئة والضوابط أو المعايير التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

س- ما هي أهمية صناديق التأمين الخاصة؟

ج- تعد واحدة من من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة، وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق بما يدعم الاقتصاد القومي، وكذلك من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل، وأداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وقناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

س- وما هي أهمية هذه الصناديق؟

ج- تسهم صناديق التأمين الخاصة في توفير آليات الاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الاستحقاق، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

س- وكم تبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر؟

ج- تبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 676 صندوقًا في نهاية عام 2023 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%.

س- وكم تبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة؟

ج- بلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.

وزاد حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 133.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023 مقابل 118.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بمعدل نمو سنوي 12.8%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام 16.8 مليار جنيه مقابل 13.08 مليار جنيه بمعدل نمو 28.1%.

س- وما هي الضوابط الجديدة لزيادة استثمار صناديق التأمين في البورصة؟

ج- أتاحت هيئة الرقابة المالية، لصناديق التأمين الخاصة توظيف أموال الصناديق في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظمت الهيئة، أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة إلى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية، وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.



وألزمت الهيئة، كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يومًا بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.