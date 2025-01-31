شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة، على انخفاض بواقع 19.79 نقطة، ما نسبته 0.67 في المئة.ويأتي هذا مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2947.68 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته متراجعًا بنسبة 0.47 في المئة، ما يعادل 4.47 نقاط، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل عند مستوى 949.37 نقطة.وفي وقت سابق كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.وأبقى سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 98.0062 روبلًا، دون تغيير عن سعر اليوم السابق.كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 37 كوبيكًا، ليصل إلى 102.7782 روبل، بينما ظل سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير عند 13.3729 روبلًا.