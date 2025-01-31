شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 31-1-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع طفيف لأعيرة الذهب المختلفة، وسجل الذهب عيار 24 نحو 4451 جنيه، وسجل الذهب عيار 24 نحو 4474.75 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 3915 جنيها، واستقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس.

تعاملات الذهب تتراجع اليوم الجمعة 31-1-2025 وعيار 21 يسجل 3895 جنيها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفا لأعيرة الذهب المختلفة بدءا من عيار 24 وحتى عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 31-1-2025، وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4474.75 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 3915 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 3355.75 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 31320 جنيها.

وقبل أيام أبقى الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له في عام 2025، وبعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وزير البترول: كفالة استهلاك الطاقة تؤثر على تقليل الفاتورة الاستيرادية

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن كفالة استهلاك الطاقة تعد عنصراً هاماً من عناصر استراتيجية عمل قطاع البترول ولها تأثير كبير فى تقليل الفاتورة الإستيرادية وتحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن العمل جارى على استغلال كامل الطاقات الانتاجية للبينة التحتية التى يمتلكها قطاع البترول فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وخاصة توفير الزيت الخام لمعالجته فى معامل التكرير ومن ثم تصديره مما يحقق عوائد كبيرة للدولة.

وأضاف الوزير، خلال رئاسته لأعمال الجمعيات العامة لشركات القاهرة والعامرية والاسكندرية لتكرير البترول لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2025/2026، أن ثقافة السلامة والصحة المهنية راسخة فى منظومة العمل البترولى ولها الأولوية القصوى وأن قطاع البترول يجرى العديد من الدورات التدريبية للموظفين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وزير الصناعة والنقل يلتقى المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ غدا

أعلنت وزارة الصناعة، أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 1 فبراير، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتورعلاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.