شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 3925 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 31-1-2025، بقيم طفيفة في معظم الأعيرة، مسجلًا 3925 جنيهًا لعيار 21، وبلغ سعر عيار 24 حوالى 4485 جنيهًا، يأتي هذا وسط ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتتجاوز العقود الفورية للمعدن الأصفر عتبة 2800 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025



سعر الذهب عيار 24 نحو 4485 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 3925 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 3364 جنيها

سعر الذهب عيار 14 نحو 2616.75 جنيها

سعر الجنيه الذهب نحو 31400 جنيها



وكان قرار الرئيس الأمريكي ترامب، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك بشكل نهائى بدءاً من يوم 1 فبراير المخاوف من التأثيرات المحتملة لهذا القرار على معدلات التضخم الأمريكية، نظراً لكون كندا والمكسيك أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، مما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد مخاطر التضخم المحتملة.