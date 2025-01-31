شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 5 قطاعات بالبورصة فى آخر أسبوع خلال يناير بقيادة أسهم الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 9%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.4%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 5%، أعقبه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 2.9%، 2.1%، على التوالي، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، وهبط قطاعا السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%.

وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.01%، على الترتيب.

وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، ونما قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعا الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.6%، 0.01%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30010.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8551.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 37365.35 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 10102.36نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 13.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.229 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.438 تريليون جنيه إلى 1.433 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.9 مليار جنيه إلى 415.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.