شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025.. والجنيه الذهب بـ31360 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أى مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمى.

وننشر سعر الذهب اليوم الجمعة وفقا لآخر التحديثات، وسجل الجنيه الذهب مبلغ 31360 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025

سعر الذهب عيار 24 نحو 4480 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 3929 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 3360 جنيها

سعر الذهب عيار 14 نحو 2613.25 جنيها

سعر الجنيه الذهب نحو 31360 جنيها

وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، على الأسواق العالمية والخسائر التى لحقت بشركات التكنولوجيا، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.