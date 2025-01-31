الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك

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  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك 1/3
  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك 2/3
  • استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 بسبب الإجازة الأسبوعية للبنوك 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 31 يناير 2025 04:00 م

ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025، أمام الجنيه المصري- نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك- وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.16 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 50.18 للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل سعر الدولار 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع، بينما

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.16 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

4742ded46a.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.20 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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