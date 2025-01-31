الاقتصاد

تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 31-1- 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الجمعة، 31 يناير 2025 03:30 م

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الجمعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الآتى:

 

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سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.59جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.85جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.85جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.82جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.73جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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