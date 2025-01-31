شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك سعر الذهب اليوم الجمعة 31 -1- 2025.. عيار 21 بـ 3915 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025، بشكل طفيف وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3915 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار أعيرة الذهب كالتالي:



سجل الذهب عيار 24 نحو 4474.75 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3915 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3355.75جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31320 جنيها.

وكان الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي قد أعلن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.



وفى هذا الإطار سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات.

وكذلك تأتى توقعات أسواق الذهب بالاستقرار في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وعلى المستوى العالمي يشهد سعر الذهب تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.