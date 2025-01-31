شكرا لقرائتكم خبر عن 77.25 دولارا للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، التي تنتهي يوم الجمعة، 38 سنتا إلى 77.25 دولارا للبرميل، وبلغ عقد أبريل الأكثر نشاطا 76.23 دولارا للبرميل ، بارتفاع 34 سنتا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل.