شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات أمام الجنيه المصرى الجمعة 31- 1 - 2025 فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية أمام الجنيه، اليوم الجمعة 31 - 1 - 2025، في البنك الأهلي المصري.

وننشر أبرز العملات الأجنبية وهي؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.



وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.14 جنيه للشراء.

52.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.34 جنيه للشراء.

62.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.02 جنيه للشراء.

163.07 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.



وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.