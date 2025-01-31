استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31 -1-2025

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في ختام التعاملات أمس، سجل فى البنك الأهلى المصرى 162.02 جنيه للشراء، 163.06 للبيع.

محمد يوسف

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