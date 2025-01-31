الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31 -1-2025

0 نشر
0 تبليغ

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31 -1-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31 -1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة  31 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في ختام التعاملات أمس، سجل فى البنك الأهلى المصرى 162.02 جنيه للشراء، 163.06 للبيع.

 

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31 -1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
162.02 جنيه للشراء.

163.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
162.1  جنيه للشراء.

163.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
158.06 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
160.5 جنيه للشراء.

163.1  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
159.3  جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements