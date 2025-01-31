شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة والنقل يلتقى المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

تعلن وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 1 فبراير المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتورعلاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة كفر الشيخ، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.