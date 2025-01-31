شكرا لقرائتكم خبر عن تعاملات الذهب تتراجع اليوم الجمعة 31-1-2025 وعيار 21 يسجل 3895 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا لأعيرة الذهب المختلفة بدءا من عيار 24 وحتى عيار 18 بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 31-1-2025، وفقا لأخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3895 جنيها للجرام، وهو الأشهر والأعلى من حيث الإقبال والتداول.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لما يلي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4451 جنيه

سجل الذهب عيار 21 نحو 3895 جنيه

سجل الذهب عيار 18 نحو 3338 جنيه

سعر الجنيه الذهب 31160 جنيه

وقبل أيام أبقى الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له في عام 2025، وبعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، حيث ارتفع سعر الذهب من 3733 جنيهًا لعيار 21 في بداية الشهر إلى 3860 جنيهًا في يوم 27 يناير 2025 بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.

وتأتي الزيادة في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات 2780 دولارًا خلال جلسات التداول على الذهب لتقترب من القمة التاريخية للذهب المسجلة في نهاية أكتوبر 2024.

ويشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.