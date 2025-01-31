الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 31-1- 2025 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

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  • سعر اليورو اليوم الجمعة 31-1- 2025 أمام الجنيه فى البنوك المصرية 2/3
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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر اليورو اليوم الجمعة 31-1- 2025، أمام الجنيه المصرى وفق آخر تعاملات مسجلة بالبنوك.

وفي ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف على مستوى سوق الصرف بمصر، يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.12 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.14 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.15 جنيه للشراء، و52.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.12 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.14 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.15 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.15 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.15 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

52.27 للشراء.
52.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.14 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.16 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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