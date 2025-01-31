شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الجمعة 31-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 31 يناير 2025 12:30 م
ينشر ”الخليج 365” سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 31-1-2025 بالبنوك العاملة في السوق المصري، مسجلا فى البنك المركزى 62.33 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.38 جنيه للشراء، 62.65جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
62.33 جنيه للشراء.
62.53 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
62.38 جنيه للشراء.
62.65 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
62.38 جنيه للشراء.
62.65 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
62.32 جنيه للشراء.
62.65 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
62.38 جنيه للشراء.
62.99 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.45 جنيه للشراء.
62.15 جنيه للبيع.
62.42 جنيه للشراء.
62.66 جنيه للبيع.
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