شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين شيفروليه اوبترا ونيسان صنى 2025.. السعر و المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سوق السيارات المصرية 2025 منافسة كبيرة بين العلامات المختلفة نظرا للتنوع الكبير الموجود حاليا سواء من العلامات المجمعة محليا أو حتي المستوردة، ومع انطلاق السيارة شيفروليه أوبترا 2025 المجمعة محليا كان من الضروري عمل مقارنة مع السيارة " نيسان صني 2025 " الأكثر ترخيصا في السوق المصري طبقا لتقرير المجمعة للتأمين الإجباري عن أخر شهر من العام الماضي 2024.

ـ أهم الكماليات والمواصفات والفروق بين السيارتين :

سعر سيارة شيفروليه أوبترا: تأتى هذه السيارة بفئتين في السوق المحلي - سعرالفئة الأولي ـ 725 ألف جنيه .

سعر الفئة الثانية 750 ألف جنيه مصري.

تقدم السيارة فهي تأتي بثلاث فئات ، وتعد الأولي و الفئة الثانية هما المنافسان الأقوي حيث يبلغ سعرالفئة الأولي نحو 695 ألف جنيه مصري والفئة الثانية 765 ألف جنيه مصري.

أبرز المواصفات:

يتشابه السيارتين في سعة المحرك وهي 1.5 لتر ، مع العلم أن محرك سيارة " شيفروليه أوبترا " تبلغ قوة محركه نحو 98 حصان، أما عزم الدوران يبلغ نحو 140 نيوتن لكل متر، و ناقل الحركة أوتوماتيك بواقع 8 سرعات .

أما محرك السيارة نيسان صني فيأتي بقوة محرك تبلغ نحو 108 حصان ، أما عن عزم الدوران تبلغ قيمته نحو 140 نيوتن لكل متر، ناقل الحركة أوتوماتيك.

تتشابه السيارتين اوبترا وصنى فى توافر عدد من أنظمة السلامة والأمان التي توفر للسائق تجربة قيادة آمنة ومن أبرزها الآتى:

يتوفر فرامل تمنع انزلاق السيارة أثناء السير

تتوافر عدد من الوسائد الهوائية الأمامية

كذلك يوجد نظام يحمي السيارة من السرقة

يتوفر داخل السيارة نظام تحكم في فرامل السيارة

تتمثل المقارنة بين الطرازين من حيث الألوان المتوافرة أولا السيارة نيسان صني تأتي بخمسة ألوان الأسود، الفضي اللامع، الرمادى، بيج لامع، الأحمر، أما بالنسبة لألوان السيارة "شيفروليه أوبترا" 2025 تأتي بعدد 7 ألوان، وهم الأحمر، الأزرق، الفضي، الأسود، الأبيض وأخيرًا درجتين من اللون الرمادي الفاتح والغامق.