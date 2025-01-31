الاقتصاد

تراجع 5 قروش آخر أسبوع فى يناير.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تراجع 5 قروش آخر أسبوع فى يناير.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 1/3
  • تراجع 5 قروش آخر أسبوع فى يناير.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 2/3
  • تراجع 5 قروش آخر أسبوع فى يناير.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 5 قروش آخر أسبوع فى يناير.. سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 31 يناير 2025 12:00 م

تراجع سعر الدولار بقيمة 5 قروش في معظم البنوك خلال تعاملات آخر أسبوع في شهر يناير، وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025، أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 50.18 للشراء، 50.28 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.16 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

711c50dd63.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.16 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية


50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

17f2b2419e.jpg

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
 

50.20 جنيه للشراء.

50.29 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements