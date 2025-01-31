شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف.. سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، بقيم طفيفة بلغت 5 جنيهات في كل عيار، يأتى هذا بعدما سجل شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعًا خلال تداولات أمس ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكى للرسوم الجمركية.

وننشر سعر الذهب اليوم الجمعة وفقا لآخر التحديثات، وسجل عيار 21 مبلغ 3895 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 نحو 4451.15 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 3895 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 3338.5 جنيها

سعر الذهب عيار 14 نحو 2596.75 جنيها

سعر الجنيه الذهب نحو 31160 جنيها

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً أمسبنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولار للأونصة ليتداول عند 2774 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

و شهد الذهب تذبذب خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.