شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 في الكويت .. عيار 21 بـ 24.250 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم ، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط ، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين .

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



عيار 24 سجل 27.725 دينار



عيار 22 سجل 25.400 دينار

عيار 21 سجل 24.250 دينار

عيار 18 سجل 20.800 دينار

عيار 14 سجل 16.175 دينار

عيار 12 سجل 13.850 دينار

الاونصة سجلت 862.225 دينار

الجنيه الذهب سجل 194.050 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2794.62 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

في الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.