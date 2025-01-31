شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ومد سريان 3 شهادات "أيزو" بمجالات مختلفة لجهاز مدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم تجديد ومد سريان شهادات الأيزو(9001 فى نظم إدارة الجودة - 45001 فى السلامة والصحة المهنية - 14001 في نظم إدارة البيئة) لجهاز مدينة الشيخ زايد للعام الثالث على التوالي.

وأشارت مروة حسين أمين، إلى أن تجديد الشهادات يأتي في إطار الجهود المبذولة، تحت إشراف المحاسب أكرم سعد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية – المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة برئاسة الهيئة، وأحمد كمال رشاد مدير إدارة الجودة وفريق التأهيل بالإدارة.

ذكرت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن أعمال المراجعة الخارجية تمت على تطبيق شهادات الأيزو لمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد لشهادات الأيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، الأيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، الأيزو 14001 إصدار 2015 في نظم إدارة البيئية.

وفي السياق ذاته، أكدت الجهة المانحة حرص الجهاز والإدارة العامة للإشراف على الجودة على تطبيق الأنظمة على مبنى الجهاز، والعمل على تلافي الملاحظات والعمل على التحسين المستمر للارتقاء بمبنى الجهاز.