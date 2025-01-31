شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 فى البحرين عيار21 بـ29.450 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب فى دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 33.650 دينار

عيار 22 سجل 30.850 دينار

عيار 21 سجل 29.450 دينار

عيار 18 سجل 25.250 دينار

عيار 14 سجل 19.625 دينار

عيار 12 سجل 16.825 دينار

الاونصة سجلت 1046.975 دينار

الجنيه الذهب سجل 235.625 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2784.53 دولار

وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.