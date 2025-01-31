شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 فى البحرين عيار21 بـ29.450 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب فى دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكى أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 33.650 دينار
عيار 22 سجل 30.850 دينار
عيار 21 سجل 29.450 دينار
عيار 18 سجل 25.250 دينار
عيار 14 سجل 19.625 دينار
عيار 12 سجل 16.825 دينار
الاونصة سجلت 1046.975 دينار
الجنيه الذهب سجل 235.625 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2784.53 دولار
وفى الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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