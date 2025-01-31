شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبي.. سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الجمعة استقرارا نسبيا متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وننشر سعر الذهب اليوم الجمعة حيث سجل عيار 24 بدون مصنعية مبلغ 4457.25 جنيه

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 3342.75 جنيها

سعر الذهب عيار 14 نحو 2600 جنيها

سعر الجنيه الذهب نحو 31200 جنيها

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.