شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "مجلس مقدمي الخدمات الصناعية" لتعزيز التكامل بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الخدمات الصناعية

الدمام - شريف احمد - أعلن المجلس الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق مجلس "مقدمي الخدمات الصناعية".ويستهدف المجلس تعزيز التكامل بين المنشآت الصناعية الوطنية ومقدمي الخدمات الصناعية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ويسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، بمشاركة المركز الوطني للتنمية الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.وجاء تدشين المجلس خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة، بحضور قادة القطاع الصناعي وممثلين من شركات القطاع الخاص، وتضمّن الاجتماع عرضًا تعريفيًا عن المجلس الصناعي وآلية عمله، ومناقشة حوكمة الاجتماعات الدورية للمجلس، إضافة إلى التعريف بأدوار فريق العمل وأعضاء مجلس مقدمي الخدمات الصناعية.كما استعرض الاجتماع قطاع الخدمات الصناعية ودوره المحوري في تطوير القطاع الصناعي بالمملكة، وسلّط الضوء على التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الصناعية، والحلول المبتكرة التي سيسعى المجلس إلى تحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.