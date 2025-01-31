شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 فى قطر عيار 21 بـ285 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في قطر حيث سجل عيار 21 مبلغ 285 دينار

، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



عيار 24 سجل 325.50 ريال

عيار 22 سجل 298.50 ريال

عيار 21 سجل 285.00 ريال

عيار 18 سجل 244.25 ريال

عيار 14 سجل 190.00 ريال

عيار 12 سجل 162.75 ريال

الاونصة سجلت 10126.75 ريال

الجنيه الذهب سجل 2279.00 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2784.53 دولار.



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.