الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 فى قطر عيار 21 بـ285 ريال

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سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 فى قطر عيار 21 بـ285 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 31 يناير 2025 08:00 ص

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين في قطر  حيث سجل عيار 21 مبلغ 285    دينار

، ويعد سعر الذهب في قطر  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر   تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،  بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين


عيار 24 سجل  325.50 ريال
عيار 22 سجل  298.50 ريال
عيار 21 سجل  285.00 ريال
عيار 18 سجل  244.25 ريال
عيار 14 سجل  190.00 ريال
عيار 12 سجل  162.75 ريال
الاونصة سجلت  10126.75 ريال
الجنيه الذهب سجل 2279.00 ريال
الأونصة بالدولار سجلت  2784.53 دولار.


وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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