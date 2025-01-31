شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة، حيث سجل عيار 24 بدون مصنعية مبلغ 4457.25 جنيه.

متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا فى تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أى مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمى.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 3342.75 جنيها

سعر الذهب عيار 14 نحو 2600 جنيه

سعر الجنيه الذهب نحو 31200 جنيه

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التى تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالى ارتفاع قيمته.