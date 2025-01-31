شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النصر للسيارات تتبنى خطة لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تتجه معظم دول العالم نحو تبني تكنولوجيا السيارات الكهربائية كجزء من استراتيجياتها لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، وتحسين جودة الهواء.

هذه التوجهات تسعى أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز من أهمية الصناعة في المستقبل. مصر ليست استثناءً من هذا التوجه، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز صناعة السيارات الكهربائية المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصديرها للأسواق العالمية.

واحدة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال هي شركة النصر للسيارات، التي تتبنى خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير الصناعة الوطنية.

أشار المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية عضو مجلس ادارة القابضة المعدنية أن أهمية تصنيع سيارات كهربائية يرجع الي التقليل من الانبعاثات الكربونية خاصة مع تزايد المخاوف البيئية في ظل التغيرات المناخية، تمثل السيارات الكهربائية إحدى الحلول الرئيسية للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة. السيارات الكهربائية لا تعتمد على الوقود الأحفوري، وبالتالي فإن استخدامها يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل تلوث البيئة.

أضاف انه نظراً للزيادة المستمرة في أسعار الوقود، فإن التوجه نحو السيارات الكهربائية يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، وبالتالي تعزيز الأمن الطاقي في مصر.

علاوة علي أن السيارات الكهربائية تعد جزءًا من رؤية التنمية المستدامة التي تنتهجها مصر، مما يتماشى مع أهداف مصر لتقليل بصمتها الكربونية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة.

أشار إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية محليًا سيعزز من القدرة التنافسية للصناعة المصرية، كما سيسهم في تعزيز حجم الصادرات ويقلل من الاعتماد على استيراد السيارات من الخارج.

وأضاف خالد الفقي أن شركة النصر تسعي للتعاون مع شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية مثل "شركة دونغ فينغ الصينية" لإنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع، هذا التعاون يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرات التصنيعية للشركة المصرية.

كما بدأ العمل في تحديث وتطوير مصانع شركة النصر للسيارات لتناسب تكنولوجيا السيارات الكهربائية، مع التركيز على تصنيع المحركات الكهربائية، البطاريات، وبقية المكونات الضرورية لصناعة السيارات الكهربائية.

كما تسعى شركة النصر لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر لتسهيل استخدام هذه السيارات. سيتم تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير محطات الشحن في المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة.