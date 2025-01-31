شكرا لقرائتكم خبر عن فى حالة الإصابة أو الوفاة بسبب حادث.. كيف تحصل على تعويض "الحوادث الشخصية"؟ والان مع تفاصيل الخبر

في حالة الإصابة أو الوفاة في حادث على الطريق أو حتى في المنزل بسبب أي ظرف طارئ، يتضرر الكثيرون بسبب فقد عائلهم أو حتى تحمل مشقة تكاليف العلاج في حالة الإصابة، مع فقدان العمل لفترة غير محددة، الأمر الذى يتسبب في عدم توفير نفقات المعيشة.

ولتجنب هذه المشقة يمكن الحصول التغطية التأمينية للحوادث الشخصية والتي يحصل بها يحصل بها الفرد على تعويض نتيجة أى حادث يتعرض إليه وينتج عنه حدوث إصابات أو يترتب عليها وفاته، وعليه تلتزم شركة التأمين بدفع مبالغ محددة فى حالة الإصابة بإصابات بدنية بطريقة مباشرة أو الوفاة نتيجة الحادث، وأداء نسبة من مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم، مقابل قسط شهرى بسيط.

خدمات التغطية تشمل :

1 - تدفع شركة التأمين 100٪ من مبلغ التأمين فى حالة الوفاة بحادث أو العجز الكُلّى الدائم.

2 - تغطية حالات الوفاة العرضية، والعجز الكُلّى الدائم، والعجز الجزئى الدائم، والعجز الكُلّى المؤقت، وإعادة رفات الموتى إلى الوطن والنفقات الطبية.

3 - فى حالة العجز الجزئى الدائم، يتم دفع نسبة معينة من مبلغ التأمين ، وفقاً لحجم الإعاقة واعتماداً على أى جزء من الجسم الذى تعرض إلى إصابات تسببت بعاهات دائمة.

4 - إذا تعرض الشخص المؤمن عليه إلى إصابة تعطل قدراته، ونتيجة لذلك لم يتمكن من إستئناف مهامه لفترة محددة من الزمن، يتم تعويضه وفقاً للرواتب الأسبوعية للمؤمن عليه.

5 - التغطية يوميا على مدار ال 24 ساعة

6 - يمكن تسديد نفقات إعادة رفات الموتى إذا تطلب الشخص المؤمن عليه إعادة الرفات إلى بلده الأصلي، وذلك نتيجة لحوادث الوفاة العرضية.

7 - يمكن تسديد النفقات الطبية المدفوعة إذا تطلب دخول الشخص المؤمن عليه المستشفى أو العلاج الطبى نتيجة وقوع حادث.