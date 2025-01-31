شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ4457.25 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة حيث سجل عيار 24 بدون مصنعية مبلغ 4457.25 جنيه.

متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التى تلعب دورا رئيسيا فى تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 نحو 3342.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 نحو 2600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب نحو 31200 جنيه.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.