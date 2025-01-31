الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 فى السعودية عيار18 بـ251 ريال

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سعر الذهب اليوم الجمعة 31-1-2025 فى السعودية عيار18 بـ251 ريال

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وسجل عيار 18 مبلغ 251 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل  334.75 ريال
عيار 22 سجل  307.00 ريال
عيار 21 سجل  293.00 ريال
عيار 18 سجل  251.00 ريال
عيار 14 سجل  195.25 ريال
عيار 12 سجل  167.50 ريال
الاونصة سجلت 10414.00 ريال
الجنيه الذهب سجل  2343.75 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2784.53 دولار.


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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