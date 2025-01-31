شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 31-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تطورات ملحوظة في آخر تحديث معلن بالبنوك أمام الجنيه المصرى، وينشر الخليج 365 اليوم الجمعة 31-1-2025 سعر الدولار في آخر تحديث بالبنوك المصرية، وسجل فى البنك المركزى المصرى 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية وفقا لما يلي: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء. 50.28 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.20 جنيه للشراء. 50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.17 جنيه للشراء. 50.27 جنيه للبيع.

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