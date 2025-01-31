شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: مصر سجلت مولودا كل 16 ثانية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أهم مؤشرات المواليد والزيادة السكانية الأولية لعام 2024.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن أعداد المواليد لم تتحط حاجز الـ 2 مليون حيث شهدت الفترة (2008-2023) تجاوز الـ 2 مليون مولود، حيث بلغ عدد المواليد 1.968 مليون مولود خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.045 مليون عام 2023 بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% .

ويشير متوسط أعداد المواليد خلال عام 2024 إلى أن عدد المواليد خلال العام بلغ مليون و968 ألف و341 مولود، ومتوسط عدد المواليد في الشهر 164028، ومتوسط أعداد المواليد اليومية 5378، ومتوسط أعداد المواليد في الساعة 224، ومتوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.73، ومولود كل 16 ثانية.

وبلغ معدل المواليد 18.5 لكل 1000 من السكان خلال عام 2024، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 من السكان عام 2023 بانخفاض قدره (0.9) لكل 1000 من السكان.

وكانت أكبر المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 باستثناء المحافظات الحدوديــة هي (أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/بني سويف)، حيث سجلت معدلات مواليد أكبر من المعدل العام للجمهورية بواقع (23.9 / 23.6 / 22.7 /22.5 / 21.1) لكل 1000 من السكان على الترتيب ، وهي نفس المحافظات في عام 2023 .

وفي المقابل كانت أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد خلال عام 2024 هي (بورسعيد /دمياط/ الدقهلية/ الغربية/ السويس)، حيث سجلت معدلات مواليد أقل من المعدل العام للجمهورية بواقع (11.8 /14.5 /14.9 / 14.9 / 15.2) لكل 1000 من السكان على الترتيب، وهي نفس المحافظات في عام 2023.



