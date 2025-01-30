شكرا لقرائتكم خبر عن تعاملات 4.4 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تباين في ختام تعاملات الأسبوع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.229 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 83.3 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.4 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى مستوى 30010.62 نقاط.فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.51 في المئة، ليصل عند مستوى 8551.9 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.31 في المئة،لينهي تداولاته عند مستوى 11698.14 نقطة.