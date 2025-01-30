شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. تعرف على آخر سعر للذهب بعد ارتفاعه فى التداولات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس فى ختام التعاملات المسائية حيث سجل عيار 18 بدون مصنعية مبلغ 3342.75 جنيه، متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه

سعر الذهب عيار 18 نحو 3342.75 جنيه

سعر الذهب عيار 14 نحو 2600 جنيه

سعر الجنيه الذهب نحو 31200 جنيه

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالى ارتفاع قيمته.