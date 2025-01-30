شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 30-1-2025.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والتعمير والاستشارات الهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعربية للأسمنت، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر يناير 2025، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ليتجاوز مستوى 30 ألف نقطة مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.9 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.63%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 20.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 55.7 مليون جنيه، 159.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 190.2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 668.8 ألف جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 37365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8551 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11698 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 10102 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة.

وصعدت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.739 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.68%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.725 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.23%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 20.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.27%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 63.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.635 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.83%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.395 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.28%.

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 16.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 30.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.