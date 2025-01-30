شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد فى سعر الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية.. تعرف على آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الذهب الارتفاع فى ختام التعاملات المسائية اليوم الخميس وسجل عيار 21 مبلغ 3900 جنيه.

متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

- سعر الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيها

- سعر الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيها

- سعر الذهب عيار 18 نحو 3342.75 جنيها

- سعر الذهب عيار 14 نحو 2600 جنيها

- سعر الجنيه الذهب نحو 31200 جنيها

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.