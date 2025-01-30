شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.91% خلال جلسات شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 30010.62 نقطة، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 8551.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 37365.35 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 10102.36نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 60 مليار جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.229 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.400 تريليون جنيه إلى 1.433 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 392 مليار جنيه إلى 415.3 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.792 تريليون جنيه إلى 1.849 تريليون جنيه بنسبة نمو 3.2%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 13.8%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.621 تريليون جنيه خلال جلسات شهر يناير المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 29.7 مليار ورقة منفذة على 2.135 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.993 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 31.1 مليار ورقة منفذة على 2.273 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 5.11% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.89%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 30.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 586 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 29.5 مليار جنيه، بحجم تداول 19.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 905.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 60.3 مليار جنيه بحجم تداول 20.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية.