شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قوي.. أسعار الذهب تسجل قمة تاريخية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

نمو الاقتصاد الأمريكي

الذهب ملاذ للتحوط

الدمام - شريف احمد - شهد سعر الذهب تحركات مستقرة خلال التعاملات اليوم الخميس، ولكن سرعان ما قفزت أسعار المعدن النفيس خلال التداولات متجهة لتسجيل قمة تاريخية جديدة مع تفاقم مخاوف تدهور النشاط الاقتصادي في كبرى اقتصادات العالم.وبجانب ذلك، عززت البيانات التقديرية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مخاوف الأسواق بشأن مستقبل الأداء الاقتصادي الأمريكي ما عزز الإقبال لاقتناء الذهب كملاذ آمن.في هذا الشأن، أظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع، وهو ما جاء أقل مما كانت تشير إليه توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.6%.وكانت القراءة السابقة للناتج المحلي قد شهدت نموًا بنسبة 3.1% خلال الربع الثالث من العام الماضي.وبناءً على ذلك، أصبح من المتوقع أن يتبنى الفيدرالي الأمريكي سياسة أقل تشددًا، أي يواصل خفض الفائدة مخافةً أن يتضرر الاقتصاد بسبب مستويات الفائدة المرتفعة، وبالتالي، قد ينخفض الدولار لصالح ارتفاع الذهب المقوم بالعملة الخضراء.من ناحية أخرى، وجد المستثمرون شراء عقود الذهب ملاذًا للتحوط من مخاطر ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، إذ تُعد الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، وعزز هذا ارتفاع أسعار الذهب في تداولات اليوم.وعلى صعيد تداولات اليوم، ارتفعت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.95% لتسجل 2,785.11 دولار للأوقية.وفي الوقت نفسه، قفزت عقود الذهب الآجلة تسليم شهر أبريل، بشكل قوي وبنحو 1.29% إلى 2,829.56 دولار للأوقية.