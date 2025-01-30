رئيس كينيا يزور "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة.. ويشيد بالمشروع (صور)

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القاهرة - سامية سيد - وزير الإسكان: نسعى لنقل خبراتنا في مجال توفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل إلى الجانب الكيني تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس بعثة الشرف، الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للوحدات السكنية المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة.

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني برئيس الجمهورية الكينية والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لنقل خبراتها في مجال توفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل إلى الجانب الكيني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تقديم مختلف صور المساعدة والعون للأشقاء في جميع الدول الأفريقية.

رئيس كينيا يزور "سكن لكل المصريين"

وأوضح الوزير، أن التجربة العمرانية المصرية غنية ومتنوعة، فهى تشمل إنشاء وتنمية العشرات من مدن الجيل الرابع "مدن ذكية مستدامة"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وغيرهما، بجانب الطفرة الكبيرة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى تجربة تطوير المناطق غير الآمنة، وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لقاطنى تلك المناطق.

زيارة رئيس كينيا لمشروع سكن لكل المصريين

وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وطرح وبناء مليون وحدة سكنية وهو ما تحقق بالفعل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 710 آلاف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 292 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن حجم التمويل الممنوح بلغ 79 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الدعم النقدي 10.2 مليار جنيه، ويتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع 31 جهة تمويل ما بين بنوك وشركات تمويل عقاري، كما يتعاون مع أكثر من ألفي شركة مقاولات.

سكن كل المصريين

واستعرض الوزير خلال اللقاء، آلية تمويل المستفيدين، وصور الدعم المختلفة التي يتم تقديمها للمستفيدين بما يساهم في ملاءمة الشروط لمستوى دخل المتقدمين، حيث أن المبادرة الرئاسية تقدم نوعين من الوحدات السكنية على مستوى المساحة، الأولى 90 مترا، والثانية 75 مترا، بجانب استعراض موقف مبادرة العمارة الخضراء والتي يجري تنفيذها على مرحلتين بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية.

وخلال اللقاء، قدمت مي عبد الحميد شرحًا مفصلا حول مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، مشيرة إلى أنه يتضمن 128370 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، و9534 وحدة سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء، و15552 وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، بجانب عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين المنتقلين، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية، وبلغ إجمالي الخدمات المنفذة بالإعلانين العاشر والرابع عشر نحو 81 خدمة.

وخلال الزيارة، قام الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، بتفقد عدد من نماذج الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وكذلك مبادرة العمارة الخضراء، والتي يتم تنفيذها بالمدينة.

وأعرب الرئيس الكيني والوفد المرافق عن سعادتهم وانبهارهم بما شاهدوه من مستوى وجودة للوحدات السكنية المنفذة التي يتم إتاحتها للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وكذلك الاهتمام بالمناطق المحيطة بالعمارات السكنية.

يذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كان قد وقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الإسكان والبناء والتنمية الحضارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر ووزارة الأراضي والأشغال العامة والإسكان والتنمية الحضارية بجمهورية كينيا، وذلك بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني.

حضر الزيارة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والسيد الدكتور موساليا مودافادي، الوزير الأول ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووفد كيني رفيع المستوى.