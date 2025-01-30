شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ فى سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025.. عيار 21 بـ 3900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 30-1-2025 ارتفاعا في سوق الذهب المحلي في مصر، وفقا لآخر التحديثات، ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، حيث سجل عيار 21 سعر 3900 جنيه للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 31200جنيها.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعا ملحوظا مدفوع بتحركات أسعار الأوقية عالميًا وتغيرات سعر الصرف محليًا، والتغيرات في الأسواق العالمية التي تلقي بظلالها على أسعار المعادن الثمينة، مع تصاعد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر..

سجل الذهب عيار 24 نحو 4457 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3343 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 31200 جنيها.

الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تطورات عالمية

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.



وعلى المستوى العالمي يشهد سعر الذهب تطورات متلاحقة، وذلك منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.