شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها الاتصالات والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، ونما قطاع البنوك بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.6%، على الترتيب، أعقبهم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، ونزل قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر يناير 2025، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي ليتجاوز مستوى 30 ألف نقطة مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 110.9 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.63%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 20.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 55.7 مليون جنيه، 159.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 190.2 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 668.8 ألف جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 37365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8551 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11698 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 10102 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة.