الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات

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سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 30 يناير 2025 06:00 م

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 30-1-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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